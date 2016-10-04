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Тортур до Сущенка не застосовували, але був тиск - Фейгін

Вівторок, 4 жовтня 2016, 22:53

Російські спецслужби не застосовували тортур до заарештованого журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка. Водночас, щодо нього чинили психологічний тиск.

Про це заявив в ефірі Громадського адвокат Сущенка Марк Фєйгін.

"На нього тиснули психологічно, але жодних незаконних методів, в плані тортур, до нього не застосовували. Йому дійсно пропонували підписати явку з повинною, тобто піти на угоду зі слідством. Але він цього не зробив. Тому ФСБ не змогла надати жодних доказів його провини, бо у них їх просто немає", – сказав Фєйгін.

За словами адвоката, у ФСБ немає жодних доказів причетності Сущенка до шпіонажу.

"Зміст справи абсолютно нульовий, і те, що там написано, ніяким шпигунством не може бути. Нехай ФСБ саме виправдовується за те, що зробила. У будь-якому випадку, в п'ятницю буде пред'явлення звинувачення. Завтра я буду у Романа і ми вирішимо, що ми будемо робити далі", – пояснив Фєйгін.

Раніше сьогодні Фєйгін потрапив до заарештованого журналіста Сущенка і уклав з ним угоду про захист.

Паризький кореспондент агенції "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, був затриманий в РФ, де його звинуватили в шпигунстві.

У ФСБ заявили, що Сущенко є співробітником головного управління розвідки Міноборони України.

У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником Головного управління розвідки.

В "Укрінформі" заявили, що всі звинувачення "в шпигунстві" на адресу Романа Сущенка, журналіста з багаторічною бездоганною професійною репутацією, акредитованого в одній з найвпливовіших країн Євросоюзу, яка до того ж є учасницею "нормандського формату", можуть розцінюватися лише як ще один зухвалий і неправомірний акт з боку РФ щодо українських громадян.

В агентстві наголошують, що Романа затримали у Москві в день прибуття. Росія, порушуючи всі міжнародні правила, не повідомила про його затримання ні українське консульство, ні родичів Сущенка. Про затримання журналіста стало відомо із повідомлень російських ЗМІ.

У понеділок стало відомо, що Лефортовський суд Москви 1 жовтня заарештував Сущенка на 2 місяці.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

З вимогою звільнити Сущенка виступила низка міжнародних інституцій, зокрема Репортери без кордонів та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.

Теми: РосіяЗМІ
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