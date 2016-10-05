В Україні різко похолодало, випав перший сніг

В Карпатах та на Закарпатті випав сніг. Упродовж дня сніг очікується у всіх західних областях України.

Про це повідомляють користувачі соціальних мереж.

Так, українці повідомляють, що сніг випав на гірськолижних курортах Буковель та Драгобрат. Крім того, користувачі Twitter пишуть про сніг на Закарпатті.

Захід України засипає снігом

Згідно із прогнозом Українського гідрометцентру дощ з мокрим снігом у середу очікується і на Прикарпатті, а також у Львові, Луцьку та Хмельницькому.

У нас паде сніг (@ Дубове / Dubove in смт. Дубове, Закарпатська обл.) https://t.co/Kd8oETroSF — Trayan (@trayanmuse) October 4, 2016

В горах сніг і мороз.

Все правильно, жовтень ж — Trayan (@trayanmuse) October 5, 2016