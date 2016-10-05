Депутати спростили життя карикатуристам і пародистам

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Середа, 5 жовтня 2016, 12:29

Верховна Рада дозволила використання літературних, художніх і музичних творів для створення пародій, попурі чи карикатур без згоди автора, але із зазначенням його імені і джерела запозичення.

За прийняття законопроекту №3586, який вносить зміни до закону про авторське право, на засіданні парламенту у середу проголосували 227 депутатів.

Під час обговорення глава Радикальної партії Олег Ляшко розкритикував той факт, що депутати замість "нагальних питань" розглядають подібні законопроекти, зазначивши, що "влада – зараз це і є пародія і карикатура". Водночас радикали віддали свої голоси "за".

Член фракції "Батьківщина" Олександра Кужель, в свою чергу, подякувала "КВНівцям", які висміюють політиків:

"Малюйте мадонну з кішкою на руках з Гонтаревої, яка розорила банки, висміюйте нас, бо тільки так може діюча влада побачить, що до людей треба повернутись обличчям", – сказала вона.

За документ не голосувала фракція "Опозиційний блок".

Прийнятий в цілому законопроект авторства депутата від "Народного фронту" Миколи Княжицького передбачає надання творцям дозволу на вільне використання в своїх творах жанрах "пародія, карикатура і попурі" творів інших авторів в передбачених законом межах.

Документом також визначаються поняття "пародія", "попурі", "карикатура" на підставі правозастосовчої практики ЄС.

Зокрема "карикатура – твір образотворчого мистецтва, який є творчою переробкою іншого правомірно оприлюдненого твору, в тому числі персонажу твору або імені персонажу твору, що за своїм змістом має комічний, сатиристичний характер або спрямовується на висміювання певних осіб або подій".

Пародія визначається як "твір, який є творчою переробкою іншого правомірно оприлюдненого твору або його частини, що за своїм змістом має очевидний комічний, сатиристичний характер, або спрямовується на висміювання певних подій або осіб".

"Попурі – музичний або інший твір, який є творчим підбором і розташуванням уривків інших правомірно оприлюднених творів, або які імітують творчий стиль інших авторів чи виконавців або інших історичних епох", – визначено в документі.

Очікується, що прийняття законопроекту "сприятиме реалізації програм державної політики України в культурній сфері, підвищенню рівня захисту національної безпеки України, зміцненню авторитету держави".

Валентина Романенко, УП

Теми: Верховна Рада законодавство
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IP: 92.52.186.---vasyapupkin05.10.2016 13:50
Кужіль в 2004 кричала-Янукович бери власть и наводи порядок на антимайдані.Для нас Батьківщина це не те що вона думає
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