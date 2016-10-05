У Мін'юсту є претензії до НАЗК через е-декларування

Мін'юст вважає, що форма електронної декларації не відповідає чинному закону про запобігання корупції.

Про це під час засідання Кабінету міністрів у середу заявив міністр юстиції Павло Петренко.

"Ми проаналізували деякі підзаконні акти даного Агентства і бачимо, що є певні проблеми у невідповідності цих підзаконних актів, особливо у частині форми декларації, до чинного закону про запобігання корупції. Тому що форма декларації, яка є безпосередньо на сайті даного Агентства, має певні технічні питання щодо тих самих актів, які приймало Агентство", - сказав він.

Так, за його словами, у формі декларації зазначено розмір мінімальної заробітної плати, який не відповідає самому рішенню НАЗК.

"Ми як Мінюст будемо інформувати уряд і звертатися, щоб він дав відповідні рекомендації і доручення Агентству, щоб вони почали більш якісно працювати з законодавчою базою. Особливо з питаннями, які пов’язані з електронними деклараціями, які зараз є фактично на слуху і це – чітка позиція уряду. Ця система електронного декларування повинна працювати абсолютно нормально, без збоїв", - сказав Петренко.

У свою чергу прем’єр Гройсман запропонував на наступному засіданні уряду заслухати представників НАЗК. "В принципі, ми їх повністю забезпечили. Система має функціонувати бездоганно. Все, що потрібно було, все зробили. Тому прошу врахувати те, що сказав міністр", - сказав глава уряду.

Українська правда