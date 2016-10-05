В "Опоблоці" сумніваються, що Сущенка затримали незаконно

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Середа, 5 жовтня 2016, 12:58

В "Опозиційному блоці" кажуть, що чекають інформації стосовно цілей прибуття до РФ журналіста Романа Сущенка, тому не голосували за заяву про його незаконне утримання.

Про це депутати з фракції ОБ заявили журналісту УП.

"Що стосується затримання людини, яка проживає у Франції і приїхала в Росію, я повинен зрозуміти, хто це є. Я не бачив матеріали на підтвердження, ким є дана людина. Якщо є спростування, що він працівник спеслужб, це одна справа. Якщо він працює в спецслужбах – вже інше... Я не вірю в затримку людини без підстав в жодній країні, ми маємо знати правду", – сказав депутат Ігор Шурма.

У свою чергу представник "Опоблоку" Михайло Папієв заявив, що не голосував, бо виходив з зали і додав, що чекає на інформацію МЗС щодо Сущенка.

"Ми чекаємо інформацію МЗС, до нього мають допустити консулів і вони мають дати нам об'єктивну інформацію, чи був він там по редакційному завданні, чи по особистому", – сказав він.

На пряме запитання, чи засуджує він такі дії РФ відносно українських громадян, Папієв мовчки попрямував далі.

Водночас нардеп Юлія Льовочкіна на запитання про її неголосування сказала, що в час голосування мала важливу бесіду, а це голосування не було "принциповим".

"Ви знаєте, я просто бесідувала, в залі не було принципового голосування … Наша позиція – я вважаю, якщо будь-якого громадянина України, якого затримали на території іншої держави, і якщо це було зроблено незаконно, то я як народний депутат і думаю, що так само члени нашої фракції, будуть підтримувати закон про звільнення цього громадянина", – сказала Льовочкіна.

У свою чергу депутат Михайло Добкін заявив, що не голосував, бо виступає "проти вибіркових підходів".

"Я також проти, щоб у нас було вибіркове питання щодо цього журналіста, якого затримали (Сущенка – ред.)", – сказав він.

Добкін запевнив, що не проти того, щоб Сущенко мав право на захист, але засумнівався, що це викликало б "якийсь інтерес в нашому суспільстві, якщо б його затримали в якійсь європейській країні або в іншій країні світу, з якою у нас немає таких складних відносин".

"Я взагалі проти, щоб Верховна Рада втручалася у такі питання. Є Міністерство закордонних справ, є спеціальні служби, які повинні спокійно, тихо розбирати такі ситуації", – додав він.

Добкін переживає, що така розголос може лише перешкодити звільненню Сущенку.

"Його може і відпустили, а зараз, раз почався тиск, можуть зробити вигляд, що не хочуть піддаватися тиску ззовні, тому тримати його без всяких на те причин", – заявив він.

Він вважає, що заява щодо Сущенка являє собою "подвійні стандарти".

Водночас єдиний депутат з фракції ОБ, який підтримав цю заяву – Юрій Павленко сказав, що його фракція не обговорювала питання затримання журналіста на своїх засіданнях.

Як відомо, Верховна Рада в середу звернулася до світової спільноти з проханням засудити переслідування в Росії журналістів Романа Сущенка та Миколи Семени.

За це рішення проголосували 245 депутатів, з них з "Опозиційного блоку" лише один – Юрій Павленко.

Групи "Відродження" і "Воля народу" також дали лише на кілька голосів.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

Теми: ЗМІ Росія Опозиційний блок
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Коментарі — 4
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IP: 91.206.110.---Инга Вайда05.10.2016 14:16
Готовятся вована-АсвАбАдителя встречать
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IP: 193.46.66.---Sergio_S05.10.2016 13:52
В принципе ничего другого от этой пятой колонны ждать не приходится. Очередной плевок в лицо украинскому народу от этой многоликой путинской подстилки.
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IP: 46.200.96.---sensor+205.10.2016 13:41
До каких пор ОКУПАЦИОННЫЙ блок будет официально признаваться властями Украины????
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IP: 185.23.165.---brs05.10.2016 13:11
я вот сомневаюсь, что жопоблок должен существовать
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