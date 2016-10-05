Рада просить світ засудити РФ за переслідування Сущенка й Семени

Верховна Рада ухвалила заяву про незаконне позбавлення російською владою свободи українських журналістів Романа Сущенка та Миколи Семени.

За відповідну постанову №5220 за основу й у цілому проголосували 245 депутатів.

Звернення адресоване Європейському парламенту, парламентам держав-членів Європейського Союзу, США, Канади і Японії, чинному голові ОБСЄ й міністру закордонних справ ФРН Франку-Вальтеру Штайнмайєру, представнику Організації з безпеки та співробітництва в Європі з питань свободи засобів масової інформації Дуні Міятович.

"Вимагаємо жорсткої реакції світу", – сказала доповідачка Марія Іонова

"Вимагаємо звільнення Сущенка, закриття абсурдної справи проти Семени, щоб він міг виїхати з анексованого Криму", – додала вона.

У заяві сказано: "Звертаємося до Вас із наполегливим закликом консолідувати зусилля щодо звільнення українських журналістів, засудити дії Російської Федерації, які грубо порушують права людини, сприяти негайному допуску консульських посадових осіб України та адвоката до утримуваного Романа Сущенка".

"Лише спільними діями України та міжнародної спільноти ми можемо зупинити грубі порушення прав людини, які, на жаль, стають постійною практикою у Російській Федерації", – йдеться у ній.

30 вересня у Москві представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації затримали спецкора "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка, який поїхав до Росії відвідати близьких родичів. Російська влада звинуватила його у шпигунстві. 1 жовтня суд арештував українського журналіста на 2 місяці, про що стало відомо згодом.

"Роман Сущенко є не єдиним українським журналістом, проти якого сфабриковано надумані справи. Зокрема, проти іншого громадянина України, журналіста Миколи Семени, також було сфабриковано справу за надуманими звинуваченнями і сьогодні проти нього в тимчасово окупованому Криму розпочинається судовий процес", – йдеться у заяві.

"Не зважаючи на протести української влади і журналістських організацій, Семені не дозволяють виїхати з окупованого Криму на лікування", – наголошують нардепи.

Семена у вересні 2015 року на території материкової України написав статтю "Блокада – необхідний перший крок до звільнення Криму", яку розмістив сайт "Крим. Реалії". Згодом проти нього порушили кримінальну справу за статтею про "сепаратизм".

З "Опозиційного блоку" постанову підтримав лише Юрій Павленко, із групи "Відродження" – депутати Василь Гуляєв, Артем Ільюк, Олег Кулініч і Віктор Остапчук, із "Волі народу" – Василь Петьовка та Євген Рибчинський.

Олена Рощенко ,УП