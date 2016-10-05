У компанії Фірташа відібрали 95 га лісу на Житомирщині

Прокуратура довела у Вищому адміністративному суді України незаконність вилучення 95 га лісу на Житомирщині з метою подальшого видобутку титанової руди.

Як повідомляє прокуратура Житомирської області, суд підтримав її позицію щодо визнання протиправним та скасування рішення Житомирської обласної ради про вилучення лісових насаджень площею 95 га з комунальної власності для передачі приватному підприємству.

Вищий адмінсуд не задовольнив касаційну скаргу Житомирської облради і залишив у силі постанову Житомирського окружного адмінсуду про задоволення позову прокуратури.

28 травня 2015 року Житомирської облрада вилучила на користь ТОВ "Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат" чотири ділянки загальною площею 95 га землі лісогосподарського призначення. Згодом їх цільове призначення змінили на використання для видобування титанових руд.

"Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат" входить до складу Group DF Дмитра Фірташа і знаходиться в Іршанську Житомирської області, разом зі ще двома підприємствами групи – "Іршанським ГЗК" (нині відібрано державою) і "Валки-Ільменіт".

Прокуратура вважає рішення облради протиправним. Зокрема, з порушенням вимог земельного та природоохоронного законодавства з постійного користування вилучили значну площа лісу з подальшою передачею для видобування ільменітових руд (оксид титану) товариству з обмеженою відповідальністю.

Прокуратура області оскаржила рішення обласної ради у Житомирському окружному адміністративному суді – і той скасував згадане рішення. Однак обласна рада подала касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду України.

Вища судова інстанція цю скаргу не задовольнила.

"За послідовної позиції прокуратури Житомирської області попереджено незаконне вилучення та передачу 95 га багаторічних лісових насаджень суб’єкту господарювання", – наголошує прокуратура.

УП, "Наші гроші"