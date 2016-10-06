У Дніпрі СБУ затримала на хабарі поліцейських

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Четвер, 6 жовтня 2016, 05:27

У Дніпрі СБУ затримала на хабарі в.о. заступника начальника одного з районних відділень поліції і начальника сектора того ж відділення.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки.

"Здирники вимагали від місцевого підприємця, який продавав лікеро-горілчані вироби, щомісячно платити їм чотири тисячі гривень за неперешкоджання торгівлі", - йдеться в повідомленні.

Один з правоохоронців був затриманий при отриманні хабара на робочому місці, його спільник - в автомобілі.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) КК України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Теми: СБУ
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