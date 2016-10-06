В РПР закликають не міняти закон про держслужбу, що посилить президента

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Четвер, 6 жовтня 2016, 08:27

Реанімаційний пакет реформ закликає депутатів-мажоритарників не голосувати за зміни до закону "Про держслужбу", які посилюють президента.

Про це йдеться у заяві, поширеній РПР.

"Група Реформа публічної адміністрації Реанімаційного Пакету Реформ закликає депутатів-мажоритарників не повторювати помилку першого голосування та не підтримувати в цілому цей законопроект. Адже він фактично позбавить громадян України права вільного волевиявлення на наступних виборах, а самих депутатів-мажоритарників знову бути обраними в результаті застосування адмінресурсу", - зазначають в РПР.

"Громадськість закликає народних обранців проявити громадянську позицію і не дозволити, нехтуючи Конституцією, в угоду політичним інтересам, іти шляхом Віктора Януковича та узурпувати владу в країні, що пережила Революцію Гідності", - наголосили в заяві.

Згідно з Конституцією, голови МДА призначаються президентом за поданням Кабінету Міністрів. Відповідно Уряд, у спосіб визначений законом, повинен добирати кандидатів на ці посади і подавати їх президенту на призначення. 

"Законопроект 4370-1 пропонує неконституційну альтернативу, щоб конкурсний добір кандидатів здійснювала спеціально створена комісія при Президенті України. Ця Комісія обирає кандидата та виключно церемоніально передає його до Кабміну, щоб Кабмін одразу ж вніс кандидатуру назад на Банкову. Таким чином роль Уряду в процесі повністю нівелюється", - пояснюють експерти.

Про невідповідність законопроекту Герасимова Основному Закону свідчать і висновки Науково-експертного управління Верховної Ради та експертів Ради Європи.

Згідно з порядком денним, ВР має розглянути проект закону в другому читанні у четвер 6 жовтня Верховна Рада.

У законопроекті авторства представника президента у ВР Артура Герасимова скасовується реформа державної служби у частині порядку добору кандидатур на посади голів місцевих державних адміністрацій, вважають у РПР.

В РПР вважають, що прийняття законопроекту №4370-1 є частиною політичного торгу між фракціями БПП та Народний Фронт.

"Голоси Народного фронту за законопроект - умова отримання голосів фракції БПП за законопроект про спецконфіскацію", - вважають в РПР.

Експерти вважають, що зміни до закону про держслубу можуть бути використані адміністрацією президента для побудови вертикалі управління адміністративним ресурсом на наступних парламентських виборах. 

Українська правда

Теми: Верховна Рада
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IP: 93.74.75.---Vyacheslav06.10.2016 08:54
Що за маячня? У РПР вже зовсім скурвились? Хто сказав, що КМ не може відхилити кандидатуру від комісії? І як порядок формування комісії визначено в Конституції?
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