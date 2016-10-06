У ГПУ кажуть, що справа проти Лукаш триває

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Четвер, 6 жовтня 2016, 12:16

У Генеральній прокуратурі заявляють, що відсутність чи присутність екс-міністра юстиції Олени Лукаш у санкційному списку ЄС не вплине на кримінальну справу проти неї в Україні.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" заявив заступник генпрокурора Євген Єнін, коментуючи рішення суду, який визнав недостовірною інформацію, подану ГПУ для внесення колишньої чиновниці до списку санкцій Ради Євросоюзу.

"Пані Лукаш оскаржує лист колишнього генпрокурора Олега Махніцького щодо внесення її до так званого санкційного списку ЄС. Це є її правом. Але наголошую, що перебування чи відсутність тієї чи іншої особи у цьому списку жодним чином не є аргументом на користь того, чи вчинила ця особа злочин, чи ні", – сказав Єнін.

Заступник генпрокурора заявив, що розслідування кримінальної справи, порушеної проти Лукаш у 2014 році, триває.

"ГПУ розслідує кримінальне провадження за підозрою колишнього міністра юстиції Олени Лукаш та її заступника Юрія Іващенка у вчиненні кримінальних порушень, передбачених частиною 5 статті 191, а також статтею 366 Кримінального кодексу – це службове підроблення. Йдеться про заволодіння коштами державного бюджету на суму 2,5 мільйона гривень", – додав Єнін.

Як відомо, 5 вересня Лукаш заявила, що Апеляційний суд Києва задовольнив її скаргу, визнавши недостовірною інформацію, подану Генпрокуратурою для внесення її до списку санкцій Ради Європейського союзу.

Теми: Лукаш Генпрокуратура санкції
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