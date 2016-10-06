В ГПУ говорят, что дело против Лукаш продолжается

В Генеральной прокуратуре заявляют, что отсутствие или присутствие экс-министра юстиции Елены Лукаш в санкционном списке ЕС не повлияет на уголовное дело против нее в Украине.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин, комментируя решение суда, который признал недостоверной информацию, представленную ГПУ для внесения бывшей чиновницы в список санкций Совета Евросоюза.

"Госпожа Лукаш обжалует письмо бывшего генпрокурора Олега Махницкого относительно внесения ее в так называемый санкционный список ЕС. Это является ее правом. Но подчеркиваю, что пребывание или отсутствие того или иного человека в этом списке никоим образом не является аргументом в пользу того, совершило ли это лицо преступление или нет", – сказал Енин.

Заместитель генпрокурора заявил, что расследование уголовного дела, возбужденного против Лукаш в 2014 году, продолжается.

"ГПУ расследует уголовное производство по подозрению бывшего министра юстиции Елены Лукаш и ее заместителя Юрия Иващенко в совершении уголовных нарушений, предусмотренных частью 5 статьи 191, а также по статье 366 Уголовного кодекса – служебный подлог. Речь идет о завладении средствами государственного бюджета на сумму 2,5 миллиона гривен", – добавил Енин.

Как известно, 5 сентября Лукаш заявила, что Апелляционный суд Киева удовлетворил ее жалобу, признав недостоверной информацию, представленную Генпрокуратурой для внесения ее в список санкций Совета Европейского союза.