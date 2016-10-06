В ГПУ говорят, что дело против Лукаш продолжается

00
0
Четверг, 6 октября 2016, 12:16

В Генеральной прокуратуре заявляют, что отсутствие или присутствие экс-министра юстиции Елены Лукаш в санкционном списке ЕС не повлияет на уголовное дело против нее в Украине.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин, комментируя решение суда, который признал недостоверной информацию, представленную ГПУ для внесения бывшей чиновницы в список санкций Совета Евросоюза.

"Госпожа Лукаш обжалует письмо бывшего генпрокурора Олега Махницкого относительно внесения ее в так называемый санкционный список ЕС. Это является ее правом. Но подчеркиваю, что пребывание или отсутствие того или иного человека в этом списке никоим образом не является аргументом в пользу того, совершило ли это лицо преступление или нет", – сказал Енин.

Заместитель генпрокурора заявил, что расследование уголовного дела, возбужденного против Лукаш в 2014 году, продолжается.

"ГПУ расследует уголовное производство по подозрению бывшего министра юстиции Елены Лукаш и ее заместителя Юрия Иващенко в совершении уголовных нарушений, предусмотренных частью 5 статьи 191, а также по статье 366 Уголовного кодекса – служебный подлог. Речь идет о завладении средствами государственного бюджета на сумму 2,5 миллиона гривен", – добавил Енин.

Как известно, 5 сентября Лукаш заявила, что Апелляционный суд Киева удовлетворил ее жалобу, признав недостоверной информацию, представленную Генпрокуратурой для внесения ее в список санкций Совета Европейского союза.

Темы: Лукаш Генпрокуратура санкции
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
ГПУ проиграла суд Лукаш 5 октября 2016, 17:04
Лукаш допросили по делу о "чёрной бухгалтерии" ПР 24 июня 2016, 23:23
Луценко обещает по делу Лавриновича "законный финиш" 30 мая 2016, 15:57
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В ГПУ говорят, что дело против Лукаш продолжается
Рада отказалась запретить гастроли россиян, не высказавшихся против России
В Раде нет согласия по поводу виз с Россией
Россия до сих пор не пустила консула к Сущенко
Все новости
Нобель-2016

Нобелевскую премию-2016 по физике получили сразу трое ученых

Украинцы в Польше

Новый фильм молодого режиссера Надежды Парфан