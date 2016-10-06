Порошенко про егоїстичних політиків: Вона, вибачте обмовився, він

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Четвер, 6 жовтня 2016, 13:17

Президент Петро Порошенко вважає розхитування ситуації в державі політиками зсередини країни елементом гібридної війни Росії проти України.

Про це він сказав на зустрічі зі студентами-істориками з нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського, передають Українські Новини.

"Зараз розхитування ситуації в нашій державі зсередини є однією з надій російського агресора і способом ведення гібридної війни проти нашої держави", - сказав він.

Перед цим президент відзначив єдність українського суспільства та роз'єднаність політиків.

"Зверніть увагу: наскільки роз'єднаний і егоїстичний наш політичний клас. Вона, вибачте, обмовився, він не відчуває необхідності з урахуванням зовнішніх обставин регулювати і тримати в межах розумного градус політичної конкуренції", - сказав президент.

При цьому він зазначив, що Росія завжди користувалася в своїх інтересах перевагами демократичних систем в сусідніх державах, щоб поглинути їх.

Теми: Порошенко
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Коментарі — 3
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IP: 93.75.36.---formalin06.10.2016 14:11
убогий дебілізм і короткозорість, яка буде покарана дуже швидко. І виправити щось вже неможливо...
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IP: 91.209.118.---Michael_0506.10.2016 14:02
Тонко, молодец. Новый мем будет
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IP: 82.207.120.---River06.10.2016 13:53
Головне питання не про градус політичної конкуренції, а в тому що не туди течія несе. Приватизація, МВФтизація, загадкові реформи - що на виході ? Тому добре, що ЮВТ пробує змінити курс загального човна на водоспад
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