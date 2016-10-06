Порошенко про егоїстичних політиків: Вона, вибачте обмовився, він

Президент Петро Порошенко вважає розхитування ситуації в державі політиками зсередини країни елементом гібридної війни Росії проти України.

Про це він сказав на зустрічі зі студентами-істориками з нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського, передають Українські Новини.

"Зараз розхитування ситуації в нашій державі зсередини є однією з надій російського агресора і способом ведення гібридної війни проти нашої держави", - сказав він.

Перед цим президент відзначив єдність українського суспільства та роз'єднаність політиків.

"Зверніть увагу: наскільки роз'єднаний і егоїстичний наш політичний клас. Вона, вибачте, обмовився, він не відчуває необхідності з урахуванням зовнішніх обставин регулювати і тримати в межах розумного градус політичної конкуренції", - сказав президент.

При цьому він зазначив, що Росія завжди користувалася в своїх інтересах перевагами демократичних систем в сусідніх державах, щоб поглинути їх.