Справа Шеремета: Суд дав доступ до інформації мобільних операторів

Суд дав згоду на доступ слідчих до інформації операторів мобільного зв'язку МТС Україна, Київстар і Лайфселл, а також відео з камер готелю Опера у справі про вбивство Павла Шеремета.

Відповідні рішення Печерського суду від 12 вересня розміщені в реєстрі судових рішень.

Так, згідно з рішенням судді Шапутько у тимчасовий доступ надана інформація в електронному та друкованому вигляді, яка перебуває у зазначених операторів з можливістю її вилучення, щодо моніторингу стосовно абонентів телекомунікаційних послуг в зоні дії певних базових станцій, які працювали у певний період часу в 2016 році.

Крім того, слідчим надано доступ до копії відеозапису з камер відеоспостереження, які встановлені на фасаді будинку №53 по вулиці Богдана Хмельницького в м. Києві, який знаходиться у володінні служби безпеки готелю "Опера", з можливістю його вилучення.

Як відомо, один з керівників "Української правди" Павло Шеремет трагічно загинув уранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

1 вересня УП стало відомо, що Печерський райсуд Києва затягує розгляд клопотань щодо надання доступу до телефонних розмов у справі вбивства Павла Шеремета.

Голова МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тисяч гривень за будь-яку інформацію, яка стосується вбивства журналіста Павла Шеремета.

Протягом останнього місяця поліція не розголошує жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству.

Деканоідзе кілька прес-конференцій поспіль заявляє, що "великого прориву в цій справі поки немає" і, що слідчі проводять багато рутинної роботи.

Печерський райсуд Києва надав слідчим тимчасовий доступ до звітів про страхування та сплату обов'язкових платежів "Української правди" та "17 каналу".

Оксана Коваленко, УП