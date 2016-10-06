Українець відсудив у Литви €15 тис. за насильство з боку поліцейських

00
0
Четвер, 6 жовтня 2016, 16:20

ЄСПЛ ухвалив рішення, за яким Литва зобов’язується виплатити 15 тис. євро в якості відшкодування нематеріальних збитків за зловживання співробітників поліції Каунаса українцю, що мешкає у Литві.

Про це повідомляє Delfi.

Таким чином Європейський Суд з прав людини визнав, що до Марьяна Юсова поліцейські застосували непропорційну силу.

Інцидент стався п'ять років тому. Тоді до 16-річного Марьяна Юсова опівночі на вулиці наблизилися поліцейські, розшукували грабіжників. Хлопець почав тікати, але незабаром був заарештований на залізничній станції.

Поліцейські заявили, що затриманий хлопець чинив опір, тому вони змушені були застосувати проти нього больові прийоми та кайданки.

Хлопець визнав, що втікав від поліції, але заперечив той факт, що чинив опір.

Судово-медична експертиза виявила численні рани на плечах, руках, грудях, стегнах, рвані рани на великому пальці, усього "вісімнадцять або більше травм".

Отримані хлопцем травми були віднесені до заподіянні шкоди здоров'ю середньої тяжкості.

Тоді правоохоронці оштрафували  хлопця за опір поліції на 150 літів (43 євро), а службове розслідування проти правоохоронців показало, що сила була застосована законно і належним чином.

Однак, сім суддів Страсбурзького суду на цьому тижні не погодилися з правоохоронцями Каунаса.

"Навіть якщо він дійсно облаяв офіцерів, впав на землю і намагався їх вкусити або штовхнути, суд не переконаний в тому, що дійсно була потреба у тому, щоб така кількість підготовлених офіцерів  застосувала фізичну силу в такій мірі, завдавши не менше 18 ударів", – йдеться у рішенні суду.

Адвокат українця Діана Вішинскіне це рішення назвала "перемогою над поліцейським свавіллям".

Європейська правда

Теми: Литва поліція суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Литва ще два роки буде контактним посольством НАТО в Україні - джерело 12 вересня 2016, 13:44
Міністр оборони Литви: З 10 тисячами загиблих не можна говорити про "холодну війну" з РФ 5 вересня 2016, 12:23
Глава МЗС Литви: санкції ЄС проти Росії повинні зберігатися 29 серпня 2016, 19:24
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд призупинив провадження за позовами "Укрнафти" до компаній Коломойського
MH17: у Нідерландах заперечили надання Росією радарних даних
Справа Шеремета: Суд дав доступ до інформації мобільних операторів
Ар'єв: ПАРЄ може змінити свої правила, щоб повернути Росію
Усі новини
Інше місто

Маріанна Факас про велокультуру Лондона

На старом месте

Как в Харькове создают Арт-завод "Механика"