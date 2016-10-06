Українець відсудив у Литви €15 тис. за насильство з боку поліцейських

ЄСПЛ ухвалив рішення, за яким Литва зобов’язується виплатити 15 тис. євро в якості відшкодування нематеріальних збитків за зловживання співробітників поліції Каунаса українцю, що мешкає у Литві.

Про це повідомляє Delfi.

Таким чином Європейський Суд з прав людини визнав, що до Марьяна Юсова поліцейські застосували непропорційну силу.

Інцидент стався п'ять років тому. Тоді до 16-річного Марьяна Юсова опівночі на вулиці наблизилися поліцейські, розшукували грабіжників. Хлопець почав тікати, але незабаром був заарештований на залізничній станції.

Поліцейські заявили, що затриманий хлопець чинив опір, тому вони змушені були застосувати проти нього больові прийоми та кайданки.

Хлопець визнав, що втікав від поліції, але заперечив той факт, що чинив опір.

Судово-медична експертиза виявила численні рани на плечах, руках, грудях, стегнах, рвані рани на великому пальці, усього "вісімнадцять або більше травм".

Отримані хлопцем травми були віднесені до заподіянні шкоди здоров'ю середньої тяжкості.

Тоді правоохоронці оштрафували хлопця за опір поліції на 150 літів (43 євро), а службове розслідування проти правоохоронців показало, що сила була застосована законно і належним чином.

Однак, сім суддів Страсбурзького суду на цьому тижні не погодилися з правоохоронцями Каунаса.

"Навіть якщо він дійсно облаяв офіцерів, впав на землю і намагався їх вкусити або штовхнути, суд не переконаний в тому, що дійсно була потреба у тому, щоб така кількість підготовлених офіцерів застосувала фізичну силу в такій мірі, завдавши не менше 18 ударів", – йдеться у рішенні суду.

Адвокат українця Діана Вішинскіне це рішення назвала "перемогою над поліцейським свавіллям".

Європейська правда