Рада скасувала оподаткування благодійної діяльності церков

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Четвер, 6 жовтня 2016, 16:53

Верховна Рада прийняла закон, який уточнює статус неприбуткових релігійних організацій.

За це рішення проголосував 281 депутат.

Закон доповнив визначення неприбуткової організації у Податковому кодексі, згідно з яким тепер неприбутковими вважаються і ті релігійні організації, які займаються неприбутковою діяльністю (в тому числі здійсненням гуманітарної допомоги, благодійної діяльності, меценатства, милосердя тощо).

Досі неприбутковими вважалися лише ті, хто перерозподіляє кошти лише на власне утримання.

Також закон переніс ще на рік перереєстрацію церков у фіскальних органах, тому що раніше вони були зобов'язані зробити це до кінця року. Як заявила голова комітету Ніна Южаніна, така перереєстрація повинна узгоджуватися з місцевими органами влади, тому займає багато часу і до 1 січня її здійснити неможливо.

Вона додала, що в іншому випадку після 1 січня фіскальні служби змогли б обкладати церкви податками за благодійну діяльність.

Доповідаючи законопроект, його співавтор Павло Унгурян заявив, що мова йде лише про виправлення технічної помилки.

У свою чергу Оксана Продан заявила, що досі навіть допомога хворому прихожанину церкви вважалася розподілом прибутків і підпадала під оподаткування.

Українська правда

Теми: церква Верховна Рада
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