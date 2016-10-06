Порошенко схвалив дозвіл засудженим користуватися інтернетом

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Четвер, 6 жовтня 2016, 18:13

Президент Петро Порошенко підписав законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених.

Про це повідомляється на сторінці законопроекту №2490а на сайті Верховної Ради.

Ним, зокрема, засудженим надається право користуватися інтернетом – але виключно для перегляду інформації на веб-сайтах і під контролем адміністрації установи виконання покарань. Створювати електронні поштові скриньки засудженим не дозволяється.

Під час користування інтернетом засудженим забороняється:

- вносити будь-яку інформацію, в тому числі надсилати листи, коментарі, знаки, та реєструватися на веб-сайтах;

- формувати будь-які бази даних та накопичувальні диски, у тому числі віртуальні;

- відвідувати веб-сайти соціальних мереж, сайти, що пропагують жорстокість, насильство, еротичного або порнографічного змісту, переглядати сайти, які можуть негативно вплинути на психічний стан засудженого;

- грати в онлайн-ігри.

Користування Інтернетом здійснюється протягом дня у вільний від роботи час та поза часом, передбаченим для приймання їжі та безперервного сну.

Користування інтернетом оплачується з особистих коштів засуджених.

Засуджені під час перебування у стаціонарних закладах охорони здоров’я, не віднесених до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, з дозволу адміністрації установи виконання покарань можуть мати при собі та користуватися під контролем адміністрації портативними комп’ютерами з доступом до інтернету.

Крім того, засуджені до арешту за законом мають право звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами до державних органів, громадських організацій і службових осіб.

Кореспонденція, яку засуджені адресують захиснику, прокурору, суду, уповноваженому Верховної Ради з прав людини, Європейському суду з прав людини, а також іншим органам міжнародних організацій перегляду не підлягає і надсилається за адресою протягом доби з часу її подання. Зворотну кореспонденцію також не переглядають.

Також засуджені до арешту можуть витрачати гроші зі своїх рахунків, отримувати перекази, отримувати й відправляти листи та телеграми без обмеження їх кількості.

Їм дозволяються короткострокове побачення раз на місяць у присутності представника колонії, а неповнолітнім засудженим – короткострокові побачення без обмеження їх кількості.

Також цим законом до законодавства вносяться зміни щодо інституту пробації та іншого.

Олена Рощенко, УП

Теми: в'язниця законодавство Порошенко
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