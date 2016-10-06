Порошенко призначив Савченка головою Миколаївської ОДА

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Четвер, 6 жовтня 2016, 19:30

Президент Петро Порошенко призначив нардепа БПП Олексія Савченка головю Миколаївської облдержадміністрації.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Згідно з інформацією, Савченко призначений на посаду з 6 жовтня 2016 року з терміном випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства.

Іншим указом президент звільнив В’ячеслава Боня від тимчасового виконання обов’язків голови Миколаївської ОДА.

Як відомо, 29 червняПорошенко отримав від Кабміну подання на звільнення миколаївського губернатора Вадима Мерікова і підписав відповідний указ про його звільнення.

Перед тим президент виступив за звільнення Мерікова, а також виконувача обов'язків начальника Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Віталія Гончарова і прокурора Миколаївської області В'ячеслава Кривов'яза. Причиною став корупційний скандал за участю заступника миколаївського губернатора Миколи Романчука.

Українська правда

Теми: Миколаївська область Порошенко кадри
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