Внаслідок урагану "Метью" на Гаїті загинули сотні людей

Щонайменше 283 людини стали жертвами урагану "Метью" на Гаїті.

Про це повідомляє BBC.

Число постраждалих в країні продовжує зростати, в той же самий час влада намагається відновити зв'язок з постраждалими від урагану районами.

В одному лише місті Рош-а-Бато на півдні країни загинули 50 людей.

У місті Жеремі на південному заході країни зруйновано близько 80% будівель. У провінції Суд пошкоджені 30 тисяч будинків.

Жеремі REUTERS

За даними ООН, близько 350 тисяч осіб на Гаїті потребують допомоги.

Рівень небезпеки урагану був знову підвищений до четвертої категорії з п'яти можливих, в даний час шторм рухається до Флориди.

Настільки сильний ураган не наближався до берегів Флориди з 2004 року.

Через наближення урагану президент США Барак Обама оголосив надзвичайний стан у штаті Флорида.