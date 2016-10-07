Внаслідок урагану "Метью" на Гаїті загинули сотні людей
Щонайменше 283 людини стали жертвами урагану "Метью" на Гаїті.
Про це повідомляє BBC.
Число постраждалих в країні продовжує зростати, в той же самий час влада намагається відновити зв'язок з постраждалими від урагану районами.
В одному лише місті Рош-а-Бато на півдні країни загинули 50 людей.
У місті Жеремі на південному заході країни зруйновано близько 80% будівель. У провінції Суд пошкоджені 30 тисяч будинків.
За даними ООН, близько 350 тисяч осіб на Гаїті потребують допомоги.
Рівень небезпеки урагану був знову підвищений до четвертої категорії з п'яти можливих, в даний час шторм рухається до Флориди.
Настільки сильний ураган не наближався до берегів Флориди з 2004 року.
Через наближення урагану президент США Барак Обама оголосив надзвичайний стан у штаті Флорида.