ООН: в офшорах розміщено від 7,6 трлн. до 25 трлн. доларів США

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 07:51

Уряди повинні більш активно боротися з шахраями, які ухиляються від сплати податків, розміщуючи незадекларовані доходи в офшорах.

Про це заявили правозахисники ООН у зв'язку з повідомленням про широкомасштабний незаконному використанні офшорних рахунків на Багамських островах, передає центр новин ООН.

Незалежний експерт з питання про наслідки зовнішньої заборгованості для повного здійснення всіх прав людини Хуан Пабло Боославскі і два члени консультативного комітету Ради з прав людини Обіора Окафор і Жан Зіглер закликали держави ліквідувати таємні "податкові гавані" і створити робочу групу ООН щодо запобігання випадкам ухилення від сплати податків.

Звісно, не всі розміщені в офшорах кошти є незаконними, які їх власники приховують від податкових органів, однак їх значна частина не задекларована належним чином.

Секретність, якою оповиті офшорні зони, не дозволяє мати достовірні відомості про розміри приватних статків, таємно виведених в "податкові гавані".

Припускається, що в офшорах розміщено від 7,6 трлн. до 25 трлн. доларів США. Частка незадекларованих коштів, що знаходяться на офшорних рахунках, може становити 80 відсотків. А це означає, що багато країн щорічно недоотримують сотні мільярдів доларів, які могли б бути спрямовані на соціальні проекти та боротьбу з бідністю, заявляють в ООН.

Експерти ООН закликають уряди всіх держав забезпечити відповідальність фінансових установ за їх співучасть в схемах ухилення від сплати податків.

Теми: ООН офшори
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