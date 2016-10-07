Марчук: Об 11 розпочинається синхронне розведення військ біля Петрівського

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 11:09

У п'ятницю об 11 годині має розпочатися синхронне розведення військових в районі Петрівського.

Про це "Українській правді" розповів представник України в безпековій підгрупі Тристоронньої контактної групи Євген Марчук.

"Сьогодні об  11 годині має бути розпочате синхронне розведення військових підрозділів біля  Петрівського", - сказав він. 

"Для   надійного  контролю саме  за  синхронністю розведення і  неухильним  виконанням  всіх  інших  умов на    місці знаходиться група  українських офіцерів  із СЦКК  на  чолі  з генералом Борисом Кременецьким,  а також  спостерігачі  СММ ОБСЄ", - додав Марчук. 

Він також наголосив, що питання синхронного  розведення  військових  підрозділів  біля Станиці  Луганської  "буде  залежати від того,  як  пройде  розведення біля  Петрівського  і головне,  чи   буде витриманий   бойовиками режим  тиші   і  всі  інші  умови,  в  тому  числі   розмінування  і  допуск спостерігачів   СММ  ОБСЄ  і  СЦКК до  всієї  території визначеної  ділянки біля  Станиці".

Марчук також нагадав, що ідея  спроби  відведення,   а  по  суті  передислокації  військових  підрозділів від  лінії  зіткнення  всього  на  1  кілометр на маленьких  ділянках  виникла  ще  в  березні.  

За його словами, тоді   вдалося домовитися,  підписати   і  задіяти угоду  про  розмінування  12  ділянок  вздовж  лінії  зіткнення і  створити  умови для  ремонтних  бригад по  відновленню  важливих  об’єктів  життєзабезпечення.  

"Ділянки  для відведення військ  на  1  кілометр  обиралися  нашими  військовими з  урахуванням  всіх   можливих ризиків  але   при  обов'зковому  виконнанні погоджених  умов  відведення", - сказав він.

За словами Марчука, погодження відбувається на всіх щаблях: "Відбувається довгий  ланцюг  погоджень від  штабу  АТО до  Генерального  штабу ЗС України, МЗС, коли  необхідно то і  з  спецслужбами, ну і,   безумовно,  з  найвищими  політичними  інстанціями".

По Станиці Луганський Марчук зазначив, що там "точкою, навколо якої сформовано зону відведення військ є зруйнований міст через Сіверський Донець".

"Там не квадрат, а багатогранник, більш  схожий  на  коло  з  радіусом  1  кілометр", - пояснив він.

Марчук також спростував заяви голови Луганської ОДА про те, що з розведенням військ Україна втратить Щастя і ТЕС і Станицю Луганську.

"Про залишення Станиці Луганської мова взагалі не  йде  і   ніколи  не  йшла", - підкреслив він.

Марчук розповів, як запитав мешканку Станиці Луганської, чи хоче вона, "щоб сєпари відійшли на кілометр від річки, і дистанція між  ними  і  вами  збільшилась  вдвічі  і  вони не змогли вас далі обстрілювати".

"Така  постановка  питання   для  неї  була  несподіваною. Головна ідея – зробити  так, щоб  на  1  кілометр бойовики  відійшли  від  лінії зіткнення і щоб дистанція  між  озброєними людьми  по  обидві  сторони лінії  фронту  збільшилась вдвічі", - зазначив він.

Він підкреслив, що це є передислокацією сил.

"По суті, це передислокація, бо лінія зіткнення не змінюється,  а  це  означає  що  і  підконтрольність  території Урядом  України  не зменшується  ні  на  сантиметр. Так  передбачено в  угоді. І  ніяка  сіра  зона  не  виникає. Війська лишаються", - зазначив Марчук.

Він додав, що в Станиці Луганський на ремонт зруйнованого мосту, який є центром розведення військ, Червоний хрест  повідомив, що   може  виділити  декілька  десятків  мільйонів гривень,   якщо  вдасться  відвести  від  мосту  військових  і тут буде   тривалий  і стабільний  режим  тиші.

"Лише за один місяць – липень – через КПВВ у Станиці Луганській (навіть   через   зруйнований міст - УП) пройшли 100142 людини", - зазначив він.

Крім того, Марчук вважає, що кампанія, яку намагаються провести в деяких містах України проти розведення військ  на  цих маленьких  ділянках, "діє на користь РФ, оскільки дає їй  в руки аргументи  для  звинувачень  України в  тому,  що  вона  не  зацікавлена в пошуку можливостей для   зменшення  обстрілів  вздовж ліні  зіткнення".

Марчук також нагадав, що синхронне розведення військ переносилося у Петрівському та станиці Луганській через обстріли та блокування спостерігачів. Він наголосив, що без виконання умов розведення сил неможливе.

"До  повної  тиші  в межах  відведеного  часу  ніякого  розведення не буде.  В  районі  Золотого режим  тиші уже  значно більше 7  днів  і  тому  військові  підрозділи    там розведені,  але  ще  не  приступали  до  розмінування,  що  створює проблеми  для  безпечного  пересування патрулів  СММ ОБСЄ", - зазначив він.

Марчук також розповів, що в середу на переговорах у Мінську було погоджено, що вночі СММ ОБСЄ та СЦКК цілодобово контролюватимуть ділянки.

"Бойовики  заперечували обстріли, посилаючись на  те, що СММ  ОБСЄ їх не  зафіксувала.  А  не  зафіксувала  тому,  що  обстріли  були  вночі,  коли  патрулів СММ там  не  було.  Домовились,  що  СММ ОБСЄ  і  СЦКК посилять  цілодобовий контроль  за цими  ділянками  і   якщо  всі  умови  будуть  виконуватись,  то  розведення  може  розпочатися   по  передбаченій  процедурі", - сказав Марчук.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Донбас
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IP: 46.211.218.---Анатолій Маркевич07.10.2016 12:42
кацапня збреше
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