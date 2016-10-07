Марчук: Об 11 розпочинається синхронне розведення військ біля Петрівського

У п'ятницю об 11 годині має розпочатися синхронне розведення військових в районі Петрівського.

Про це "Українській правді" розповів представник України в безпековій підгрупі Тристоронньої контактної групи Євген Марчук.

"Сьогодні об 11 годині має бути розпочате синхронне розведення військових підрозділів біля Петрівського", - сказав він.

"Для надійного контролю саме за синхронністю розведення і неухильним виконанням всіх інших умов на місці знаходиться група українських офіцерів із СЦКК на чолі з генералом Борисом Кременецьким, а також спостерігачі СММ ОБСЄ", - додав Марчук.

Він також наголосив, що питання синхронного розведення військових підрозділів біля Станиці Луганської "буде залежати від того, як пройде розведення біля Петрівського і головне, чи буде витриманий бойовиками режим тиші і всі інші умови, в тому числі розмінування і допуск спостерігачів СММ ОБСЄ і СЦКК до всієї території визначеної ділянки біля Станиці".

Марчук також нагадав, що ідея спроби відведення, а по суті передислокації військових підрозділів від лінії зіткнення всього на 1 кілометр на маленьких ділянках виникла ще в березні.

За його словами, тоді вдалося домовитися, підписати і задіяти угоду про розмінування 12 ділянок вздовж лінії зіткнення і створити умови для ремонтних бригад по відновленню важливих об’єктів життєзабезпечення.

"Ділянки для відведення військ на 1 кілометр обиралися нашими військовими з урахуванням всіх можливих ризиків але при обов'зковому виконнанні погоджених умов відведення", - сказав він.

За словами Марчука, погодження відбувається на всіх щаблях: "Відбувається довгий ланцюг погоджень від штабу АТО до Генерального штабу ЗС України, МЗС, коли необхідно то і з спецслужбами, ну і, безумовно, з найвищими політичними інстанціями".

По Станиці Луганський Марчук зазначив, що там "точкою, навколо якої сформовано зону відведення військ – є зруйнований міст через Сіверський Донець".

"Там не квадрат, а багатогранник, більш схожий на коло з радіусом 1 кілометр", - пояснив він.

Марчук також спростував заяви голови Луганської ОДА про те, що з розведенням військ Україна втратить Щастя і ТЕС і Станицю Луганську.

"Про залишення Станиці Луганської мова взагалі не йде і ніколи не йшла", - підкреслив він.

Марчук розповів, як запитав мешканку Станиці Луганської, чи хоче вона, "щоб сєпари відійшли на кілометр від річки, і дистанція між ними і вами збільшилась вдвічі і вони не змогли вас далі обстрілювати".

"Така постановка питання для неї була несподіваною. Головна ідея – зробити так, щоб на 1 кілометр бойовики відійшли від лінії зіткнення і щоб дистанція між озброєними людьми по обидві сторони лінії фронту збільшилась вдвічі", - зазначив він.

Він підкреслив, що це є передислокацією сил.

"По суті, це передислокація, бо лінія зіткнення не змінюється, а це означає що і підконтрольність території Урядом України не зменшується ні на сантиметр. Так передбачено в угоді. І ніяка сіра зона не виникає. Війська лишаються", - зазначив Марчук.

Він додав, що в Станиці Луганський на ремонт зруйнованого мосту, який є центром розведення військ, Червоний хрест повідомив, що може виділити декілька десятків мільйонів гривень, якщо вдасться відвести від мосту військових і тут буде тривалий і стабільний режим тиші.

"Лише за один місяць – липень – через КПВВ у Станиці Луганській (навіть через зруйнований міст - УП) пройшли 100142 людини", - зазначив він.

Крім того, Марчук вважає, що кампанія, яку намагаються провести в деяких містах України проти розведення військ на цих маленьких ділянках, "діє на користь РФ, оскільки дає їй в руки аргументи для звинувачень України в тому, що вона не зацікавлена в пошуку можливостей для зменшення обстрілів вздовж ліні зіткнення".

Марчук також нагадав, що синхронне розведення військ переносилося у Петрівському та станиці Луганській через обстріли та блокування спостерігачів. Він наголосив, що без виконання умов розведення сил неможливе.

"До повної тиші в межах відведеного часу ніякого розведення не буде. В районі Золотого режим тиші уже значно більше 7 днів і тому військові підрозділи там розведені, але ще не приступали до розмінування, що створює проблеми для безпечного пересування патрулів СММ ОБСЄ", - зазначив він.

Марчук також розповів, що в середу на переговорах у Мінську було погоджено, що вночі СММ ОБСЄ та СЦКК цілодобово контролюватимуть ділянки.

"Бойовики заперечували обстріли, посилаючись на те, що СММ ОБСЄ їх не зафіксувала. А не зафіксувала тому, що обстріли були вночі, коли патрулів СММ там не було. Домовились, що СММ ОБСЄ і СЦКК посилять цілодобовий контроль за цими ділянками і якщо всі умови будуть виконуватись, то розведення може розпочатися по передбаченій процедурі", - сказав Марчук.

Оксана Коваленко, УП