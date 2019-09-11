Сущенко: В’язні в російській колонії все розуміють, віталися "добрий ранок"

Звільнений український журналіст Роман Сущенк каже, що в’язні у російській колонії пристойно ставляться до українців.

Джерело: Прес-конференція звільненого з російської колонії Романа Сущенка.

Пряма мова: "Коли я приїхав в колонію, там взагалі все було відкрито, просто і зрозуміло. Що мене вразило, що там між ними (ув’язненими – ред.) існує домовленість, що всі ці речі, які стосуються питань релігії, національностей, соціального статусу – вони не важливі і їх не чіпають.

Але ставлення до українців, я мушу і повинен констатувати, пристойне. Всі чудово розуміють, що відбувається, незважаючи від рівня освіти, від свого життєвого досвіду. Особливо люди, які там перебувають, не важливо які вони злочини скоїли, скільки отримали, вони все чудово розуміють".

"Навіть деякі цікавилися нашою культурою люди – із середньої Азії, із Кавказу – мовою. Кілька місяців ми навіть віталися "добрий ранок". "Надобраніч" казали саме українською мовою"

Передісторія:

Власного кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув sз приватною поїздкою. Росія звинуватила його у шпигунстві.

4 червня 2018 року Московський міський суд визнав українського журналіста виннимі призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму. Сущенко провину не визнав.

У серпні 2019 року Сущенко підписав документи на "згоду відбувати термін покарання" в Україні.

7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 українцівна 35 росіян". Зокрема, повернувся додому Роман Сущенко.

Ув’язнення Сущенка в Росії тривало 1070 днів.

Росія заборонила йому в'їзд на свою територію на 20 років.

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