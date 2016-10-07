"Самопоміч" вимагає відповіді Порошенка й справу за угоду про розведення

Парламентська фракція "Самопоміч" вимагає від президента Петра Порошенка пояснити, хто й на якій підставі підписав 21 вересня в Мінську рамкову угоду про розведення військ у Золотому, Петрівському й Станиці Луганській.

Фракція також просить Генпрокуратуру порушити кримінальну справу за ці дії, заявив із трибуни Верховної Ради депутат Семен Семенченко, стоячи в оточенні колег.

"Фракція "Самопоміч" звертається до президента з питаннями: "Які законно призначені чи законно обрані посадові особи Української держави підписали рамкову угоду про відвід військ? Якими положеннями Конституції чи законів України керувалися ці особи? Хто й на підставі яких документів наділив їх повноваженнями підписання подібних рішень від імені держави?", – заявив він.

"Хто й на якій підставі дав команду українським збройним силам виконувати ці домовленості й залишати нашу українську землю?", – сказав Семенченко.

"Ми звертаємося в Генеральну прокуратуру із заявою про вчинення злочину за статтями 353 "самовільне присвоєння владних повноважень" і 110-ю "умисна дія, вчинена з метою зміни кордонів територій чи державного кордону України з порушенням порядку, установленого Конституцією України", – заявив він.

Семенченко зазначив, що жителі Золотого, Станиці Луганської і Петровського і їхні сусіди з прифронтових територій "протягом останніх днів виходять із протестами проти відведення наших українських військ".

"Вони бояться, що після виходу захисників України ці території і їхні населені пункти займуть російські найманці, а проукраїнських жителів цих територій очікує жорстока розправа з боку російських бойовиків", – пояснив депутат.

"Подібні побоювання висловлюються також представниками органів влади. Керівник Луганської військово-цивільної адміністрації заявив, що виконання подібних угод призведе до втрати контролю України над Станицею Луганською. Представники Головного управління розвідки Міноборони неодноразово впродовж року заявляли, що російські найманці здійснюють повзуче захоплення "буферної" сірої зони й готують нові захоплення", – нагадав він.

Семенченко зазначив, що і через 2 роки після перших Мінських угод не відомо, хто був суб'єктом переговорів про надання "зеленого коридору", у якому після Іловайська були розстріляні тисячі наших військових.

"Ми не знаємо, хто був ініціатором моніторингових місій разом із російськими військовими в Дебальцевому. Ми знаємо одне: це закінчилося тим, що зараз ці території теж окуповані, а Україна втратила близько 5 тисяч квадратних кілометрів території", – сказав він.

Віце-спікер і представник України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко закликала "Самопоміч" долучатися до "тієї платформи, що створена в парламенті і де надається повна інформація, в тому числі про переговорний процес у Мінську".

"Цього тижня відбувалася зустріч – були представники всіх фракцій, крім "Самопомочі". Минулого тижня так само відбулася така зустріч, де був присутній Євген Марчук, який в безпековій групі веде ці переговори. І він готовий відповісти на всі запитання народних депутатів", – сказала вона.

"Сьогодні також буде відповідне засідання, де візьмуть участь українські дипломати. І дуже важливо, щоб ті люди хто хоче дійсно почути відповіді на запитання, чули їх, а не тільки використовували трибуну, щоб говорити, що немає інформації", – заявила Геращенко.

Олена Рощенко, УП