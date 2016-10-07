Консул РФ таки з'явився до українського МЗС

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 12:44

Представник консульства РФ на другий день після виклику через ситуацію з затриманим в РФ журналістом Романом Сущенком, з'явився в МЗС у п'ятницю.

Про це Українській правді повідомила речник МЗС Маряна Беца.

"Відбулася зустріч з консулом посольства Росії. Українська сторона висловила йому занепокоєння у зв’язку з ненаданням всупереч положенням Віденської конвенції про консульські зносини та Консульської конвенції між Україною та Російською Федерацією дозволу на зустріч консульської посадової особи України з незаконно затриманим на території Росії українським журналістом Романом Сущенком та ігноруванням російською стороною численних звернень Посольства України в РФ з цього приводу", - зазначила вона.

За словами Беци, йому було передано чергову ноту протесту у зв’язку з незаконним затриманням на території Росії Сущенка та недопуском до нього українського консула.

"Ми продовжуємо посилювати тиск на Росію з метою надання консулу дозволу на відвідування Сущенка і надання йому необхідної консульської допомоги", - додала Беца.

Вона нагадала, що раніше з цього приводу були направлення декілька нот в МЗС Росії, звернення до слідчого управління ФСБ і до уповноваженого РФ з прав людини.

На сторінці ФБ департаменту консульської служби МЗС зазначається, що зустріч відбувалася з першим секретарем з консульських питань Посольства РФ в Україні І.І.Заворіним.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Сущенко
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