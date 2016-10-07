Путіну у день народження з Києва ніхто не подзвонив

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 14:09

Президент України Петро Порошенко не привітав президента Російської Федерації Володимира Путіна з днем народження.

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє кореспондент УНІАН у Росії.

За словами Пєскова, у Путіна на 7 жовтня не заплановано офіційних заходів з нагоди Дня народження – він проведе його з рідними, близькими й друзями.

"У нього багато міжнародних телефонних розмов заплановано, багато привітань", – сказав речник російського президента.

За його словами, пізніше буде оприлюднено зведену інформацію, але Путіна вже привітали колеги по СНД і інтеграційних процесах: серед перших голову російської держави привітали президенти Казахстану, Узбекистану, Азербайджану й Таджикистану.

Пєсков також уточнив, що в ході таких телефонних розмов також обговорюються двосторонні відносини.

На запитання, хто привітав Путіна із західних лідерів, він відповів: "Поки не можу сказати, ми підготуємо зведену інформацію й надамо її".

Відповідаючи на запитання УНІАН, Пєсков зазначив, ніхто не дзвонив із Києва, щоб привітати Путіна з Днем народження.

Теми: Путін Порошенко
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IP: 46.200.110.---sensor+207.10.2016 14:47
Просто невозможно дозвониться, Бойко с Вилкой уже все телефоны оборвали и вот през Узбекистана их уже опередил, сейчас в диком расстройстве не знают чо делать.
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