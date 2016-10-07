У НАБУ допитали Авакова

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 17:00

НАБУ допитало міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у справі про "чорну бухгалтерію" ПР.

Про це повідомляє НАБУ на своїй сторінці Facebook.

"Як і обіцяли, запросили завітати до Національного бюро міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Приводом стали сторінки з так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, які він передав до НАБУ наприкінці вересня", - сказано в повідомленні.

"Під час допиту, який відбувся 6 жовтня, міністр, у встановленій законом формі, пояснив детективам НАБУ, у який спосіб і звідки до нього потрапили записи. Про деталі, на жаль, наразі повідомити не можемо: таємниця слідства", - додали в НАБУ.

Раніше Аваков передав НАБУ чотири сторінки "чорної бухгалтерії" ПР.

Він так і не відповів на питання УП, звідки у МВС ці сторінки.

31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.

За його словами, кураторами фінансової діяльності Партії регіонів у 2012 році були Євген Геллер (у минулому скликанні входив у фракцію ПР, у парламенті нинішнього скликання – у депутатській групі "Відродження") і екс-нардеп Віталій Калюжний.

У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".

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Українська правда

Теми: Партія регіонів Аваков НАБУ
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IP: 46.119.243.---Alexandr Kovalenko07.10.2016 17:24
А Лещенко рассказал, откуда у него эти "странички"? И что там УП фигурирует - тоже не от Лещенко узнали.
И Сытник уже говорил, хоть и прикрывает Лещенко, что Сережа так много говорит, что мешает работе НАБУ.
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