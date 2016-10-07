Порошенко підписав скасування ліцензій для виноробів

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 17:00

Президент Петро Порошенко підписав закон, який скасовує для невеликих виробників місцевих плодово-ягідних вин з власної сировини ліцензію на оптовий продаж алкоголю, яка досі становила 500 тисяч гривень на рік.

Він зробив це, відвідуючи одне з виноробних господарств в Одеській області.

За його словами, це сприятиме суттєвому розвитку виноробства в Україні і це вино прославить Україну в світі.

"Сьогодні є велика кількість людей, які почнуть вирощувати виноград, вчитися виробляти вино, згадувати і вчитися", – сказав він.

Порошенко заявив, що південь Одеської області досі був найбіднішим, незважаючи на сприятливі умови вирощування винограду.

"І що для цього (виправлення ситуації – ред.) було потрібно? Прокласти дорогу, зняти обмеження, дати можливість вирощувати вино, дати можливість його продавати. Побудувати мости в Румунію. Зняти візи в Румунію, в Болгарію – їдьте, продавайте, робіть!" – сказав Порошенко.

Він також висловив переконання, що безвізовий режим буде запроваджений вже у жовтні.

Як відомо, Верховна Рада прийняла цей закон 20 вересня.

Українська правда

Теми: Порошенко економіка
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Коментарі — 3
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IP: 79.178.189.---dk565607.10.2016 18:18
А шо раньше мешало? После того как люди умерли от метилового спирта.
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IP: 46.201.3.---nestor198007.10.2016 17:21
Це заслуга Саакашвілі, який добивався цих пільг для виноробів Шабо. (Одеська область) - Вікіпедія
Шáбо - село в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Колишня швейцарська колонія, заснована Луї-Венсаном (Іваном Карловичем) ...
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га07.10.2016 17:06
Румуни напевно не знають куди власне вино збувати.
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