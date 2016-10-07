Більшість поляків підтримують надання притулку українцям - опитування

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 21:50

Жителі Польщі загалом прихильно ставляться до ідеї прийняття жителів сходу України, котрі змушені залишати регіони, де триває збройних конфлікт з Росією.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром дослідження громадської думки (CBOS), повідомляє Радіо Польща.

Надання українцям притулку у Польщі підтримує 57% поляків, проти висловлюється 38%, а 6% не змогли відповісти на це запитання. У порівнянні з серпнем, число поляків, котрі готові приймати прохачів притулку з України, зросло на 3%.

В той же час, 67% респондентів вважають, що Польща не повинна приймати біженців з Близького Сходу та Північної Африки, котрі прибувають до країн Європейського Союзу.

28% опитаних вважають, що Польща повинна надати їм притулок, а 5% не змогли відповісти на це запитання.

Найчастіше проти прийняття у Польщі біженців висловлюється молодь у віці від 18 до 34 років, жителі сіл, анкетовані з базовою та професійною освітою. Це особи, котрі мають найнижчий персональний дохід на особу у домашньому господарстві і котрі погано оцінюють власне матеріальне становище.

Європейська правда

Теми: Польща Донбас
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