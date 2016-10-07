Путінських адмірала та генерала судитимуть в Україні заочно

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П'ятниця, 7 жовтня 2016, 22:30

Печерський райсуд Києва дозволив ГПУ провести спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні проти заступника Головнокомандувача ВМФ РФ віце-адмірала Олександра Федотенкова та начальника Берегових військ ЧФ РФ генерал-майора Олександра Острикова.

Про це повідомляє ГПУ.

Їх звинувачують у порушенні територіальної цілісності України та підбурюванні українських військових до держзради.

"Досудовим розслідуванням установлено, що Федотенков О.М. та Остриков О.Л. у лютому-березні 2014 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими представниками влади РФ, вчинили умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України, схиляли військовослужбовців Збройних Сил України до вчинення державної зради та сприяли веденню агресивної війни проти України", - заявляють в ГПУ.

Їх оголошено в державний розшук, надано дозвіл на їх затримання та доставку в суд для розгляду клопотання про їхній арешт.

Після проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій обвинувальні акти стосовно Острикова та Федотенкова передадуть до суду для проведення спеціального судового провадження (заочне засудження).

У ГПУ зазначили, що цим росіянам загрожує довічне.

Українська правда

Теми: ЧФ Росії
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