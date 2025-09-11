Усі розділи
Спецпризначенці уразили корабель окупантів під Новоросійськом – ГУР

Ірина БалачукЧетвер, 11 вересня 2025, 08:56
Спецпризначенці уразили корабель окупантів під Новоросійськом – ГУР
Скриншот з відео ГУР МОУ

Головне управління розвідки заявило, що 10 вересня його спецпризначенці вистежили та успішно уразили дороговартісний корабель Чорноморського флоту Росії під Новоросійском.

Джерело: ГУР МОУ

Дослівно розвідка: "Влучного удару майстри ГУР МО України завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля. Внаслідок удару знищено апаратуру РЕР ворожого судна, корабель виведено з ладу на дороговартісний на ремонт".

Деталі: Зазначається, що у момент атаки ворожий корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійска, де наразі росіяни "прописали" залишки свого Чорноморського флоту.

Уразили корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07, який росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Його близько 60 мільйонів доларів. Загалом у Росії є чотири таких судна.

Корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. Його можуть використовувати для обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 МВт.

розвідкаЧФ Росіїбезпілотники
розвідка
