Найєм: Україні нав'язують жорстокі умови "Мінська"

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Субота, 8 жовтня 2016, 01:06

Народний депутат Мустафа Найєм повідомив, що Україні нав'язують жорстокі і цинічні умови Мінських угод, які можуть привести до масових протестів і провокацій в країні.

Про це він написав на сторінці в Facebook в п'ятницю, 7 жовтня.

"Україні пропонують почати виконання політичної частини Мінських угод при більш ніж дивній конфігурації заходів і кроків щодо забезпечення безпеки", - зазначив Найєм.

Зокрема, за його словами, пропонується почати розгляд, а також прийняти закон про вибори на окупованих територіях, а також зміни до Конституції відразу після відведення військ на двокілометрову зону.

Найєм підкреслив, що в пропонованому варіанті немає пункту про виведення російських військової техніки і військ.

При цьому сили ЗСУ пропонується "прибрати" в казарми, а техніку бойовиків помістити в склади під охороною, але не вивести.

Також в умовах немає ні слова про контроль над кордоном ні українськими військами, ні місією ОБСЄ.

"Додатковою умовою, звичайно ж, є перемир'я. Але при цьому - ніяких гарантій дотримання перемир'я, і ні слова про наслідки для агресора в разі, якщо це перемир'я буде порушено", - написав нардеп.

Найєм підкреслив, що "на сьогоднішній день спроба продавити через парламент зміни до Конституції і закон про вибори на окупованих територіях без гарантій безпеки може призвести до протестів, провокацій, громадському протистоянню, які так чи інакше делегітимізують парламент України і президента Петра Порошенка".

На думку нардепа, потрібно або визнати провал Мінських угод з вини Росії, або шукати альтернативу.

При цьому хто саме нав'язує Україні такі умови "Мінська" народний депутат не повідомив.

Теми: Україна Донбас
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Коментарі — 2
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IP: 193.254.220.---Taras Orel08.10.2016 02:00
val mashtak :
І всі ці змовники поділилися своїми коварними планами з Мустафою за пляшечкою шнапса :)))))
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IP: 195.242.80.---val mashtak 08.10.2016 01:54
- При цьому хто саме нав'язує Україні такі умови "Мінська" народний депутат не повідомив… -

- Кто, кто... Да те самые, что дали Кремлю добро на аннексию Крыма, но затем стали корчить из себя крайне озабоченных. Наверняка ведь имел место предварительный сговор сродни пакту Риббентропа-Молотова. В противном бы случае, не заручившись тайным согласием Берлина с Парижем, Кремль вряд ли бы отважился на крымскую авантюру.
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