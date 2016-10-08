Найєм: Україні нав'язують жорстокі умови "Мінська"
Народний депутат Мустафа Найєм повідомив, що Україні нав'язують жорстокі і цинічні умови Мінських угод, які можуть привести до масових протестів і провокацій в країні.
Про це він написав на сторінці в Facebook в п'ятницю, 7 жовтня.
"Україні пропонують почати виконання політичної частини Мінських угод при більш ніж дивній конфігурації заходів і кроків щодо забезпечення безпеки", - зазначив Найєм.
Зокрема, за його словами, пропонується почати розгляд, а також прийняти закон про вибори на окупованих територіях, а також зміни до Конституції відразу після відведення військ на двокілометрову зону.
Найєм підкреслив, що в пропонованому варіанті немає пункту про виведення російських військової техніки і військ.
При цьому сили ЗСУ пропонується "прибрати" в казарми, а техніку бойовиків помістити в склади під охороною, але не вивести.
Також в умовах немає ні слова про контроль над кордоном ні українськими військами, ні місією ОБСЄ.
"Додатковою умовою, звичайно ж, є перемир'я. Але при цьому - ніяких гарантій дотримання перемир'я, і ні слова про наслідки для агресора в разі, якщо це перемир'я буде порушено", - написав нардеп.
Найєм підкреслив, що "на сьогоднішній день спроба продавити через парламент зміни до Конституції і закон про вибори на окупованих територіях без гарантій безпеки може призвести до протестів, провокацій, громадському протистоянню, які так чи інакше делегітимізують парламент України і президента Петра Порошенка".
На думку нардепа, потрібно або визнати провал Мінських угод з вини Росії, або шукати альтернативу.
При цьому хто саме нав'язує Україні такі умови "Мінська" народний депутат не повідомив.
І всі ці змовники поділилися своїми коварними планами з Мустафою за пляшечкою шнапса :)))))
- Кто, кто... Да те самые, что дали Кремлю добро на аннексию Крыма, но затем стали корчить из себя крайне озабоченных. Наверняка ведь имел место предварительный сговор сродни пакту Риббентропа-Молотова. В противном бы случае, не заручившись тайным согласием Берлина с Парижем, Кремль вряд ли бы отважился на крымскую авантюру.