РФ назвала "нісенітницею" звинувачення США в хакерських атаках
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "нісенітницею" звинувачення на адресу російського керівництва в причетності до хакерських атак на сервери американських організацій.
Про це він заявив в коментарі російському "Інтерфаксу".
Пєсков також повідомив, що сайт Кремля піддається хакерським нападам, які фіксуюється з території США.
"Це знову якась нісенітниця! На сайт Путіна щодня нападають кілька десятків тисяч хакерів. Багато атак простежується з території США. Ми ж не звинувачуємо кожен раз Білий дім або Ленглі (штаб-квартира ЦРУ - ІФ)", - сказав він.
Раніше США офіційно звинуватили Росію в організації ряду кібератак на Демократичну партію під час виборчої кампанії.