РФ назвала "нісенітницею" звинувачення США в хакерських атаках

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Субота, 8 жовтня 2016, 04:41

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "нісенітницею" звинувачення на адресу російського керівництва в причетності до хакерських атак на сервери американських організацій.

Про це він заявив в коментарі російському "Інтерфаксу".

Пєсков також повідомив, що сайт Кремля піддається хакерським нападам, які фіксуюється з території США.

"Це знову якась нісенітниця! На сайт Путіна щодня нападають кілька десятків тисяч хакерів. Багато атак простежується з території США. Ми ж не звинувачуємо кожен раз Білий дім або Ленглі (штаб-квартира ЦРУ - ІФ)", - сказав він.

Раніше США офіційно звинуватили Росію в організації ряду кібератак на Демократичну партію під час виборчої кампанії.

Теми: США Росія
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