Саакашвілі заявив, що нікуди з "поля боя" України не поїде

00
0
Субота, 8 жовтня 2016, 12:31

Глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що незалежно від результатів виборів у Грузії він не залишить Україну.

Про це губернатор Одещини заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Бачу, що багато хто чекає результатів грузинських виборів в надії відправити мене назад в Грузію. Таких я хочу розчарувати - незалежно від результатів виборів у Грузії, я не покину поле битви і буду до кінця боротися за справжні зміни і зміну політичного класу в країні мого громадянства", - заявив він.

В ефірі телеканалу NewsOne Саакашвілі додав, що попри результати виборів, якими б вони не були, він "не планує полишати свої великі плани, які має для України, щоб допомогти вибратися з болота".

Як відомо,  8 жовтня у Грузії проходять  парламентські вибори, участь у яких бере заснована екс-президентом Грузії Михаїлом Саакашвілі партія "Єдиний національний рух" та дружина Саакашвілі Сандра Руловс, яка балотується у мажоритарні депутати. 

Раніше Саакашвілі заявляв, що має намір повернутися до Грузії.   Також Саакашвілі зазначав, що на посаду голови МВС Грузії бачить нинішню главу Нацполіціі України Хатію Деканоїдзе.

Українська правда 

Теми: Саакашвілі Грузія вибори
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Повернення Саакашвілі та реванш Путіна. Грузія напередодні парламентських виборів 5 жовтня 2016, 13:23
У Тбілісі підірвали автомобіль депутата соратника Саакашвілі 5 жовтня 2016, 00:07
Саакашвілі заявив, що має намір повернутися у Грузію - ЗМІ 2 жовтня 2016, 14:23
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Глава штабу Клінтон звинуватив росіян у зламі листів для WikiLeaks
Найєм: Україні нав'язують жорстокі умови "Мінська"
МВФ вважає проект бюджету реалістичним - Данилюк
МВФ: Боротьба з корупцією - ключова умова для продовження співпраці з Україною
Усі новини
Інтерв'ю

Письменники складають із людських історій історичне тло – Паоло Джордано

Нобель-2016

Нобелівську премію з хімії цього року отримали вчені з Франції, США та Нідерландів