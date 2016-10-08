Саакашвілі заявив, що нікуди з "поля боя" України не поїде

Глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що незалежно від результатів виборів у Грузії він не залишить Україну.

Про це губернатор Одещини заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Бачу, що багато хто чекає результатів грузинських виборів в надії відправити мене назад в Грузію. Таких я хочу розчарувати - незалежно від результатів виборів у Грузії, я не покину поле битви і буду до кінця боротися за справжні зміни і зміну політичного класу в країні мого громадянства", - заявив він.

В ефірі телеканалу NewsOne Саакашвілі додав, що попри результати виборів, якими б вони не були, він "не планує полишати свої великі плани, які має для України, щоб допомогти вибратися з болота".

Як відомо, 8 жовтня у Грузії проходять парламентські вибори, участь у яких бере заснована екс-президентом Грузії Михаїлом Саакашвілі партія "Єдиний національний рух" та дружина Саакашвілі Сандра Руловс, яка балотується у мажоритарні депутати.

Раніше Саакашвілі заявляв, що має намір повернутися до Грузії. Також Саакашвілі зазначав, що на посаду голови МВС Грузії бачить нинішню главу Нацполіціі України Хатію Деканоїдзе.

Українська правда