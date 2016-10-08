У Грузії проходять парламентські вибори

Всі виборчі дільниці в Грузії відкрилися о 8 годині ранку, процес голосування проходить спокійно.

Про це на першому інформаційному брифінгу в ЦВК Грузії заявила спікер комісії Ганна Микеладзе, повідомляє "Грузія Online".

"Сьогодні проходять вибори до парламенту Грузії. Разом з парламентськими виборами в 6 округах Аджарії проходять вибори до Верховної ради Аджарії. Крім цього, в різних виборчих округах Грузії проводяться проміжні вибори в муніципальні збори, позачергові вибори мерів і голів управ", - зазначила Микеладзе.

"Усі виборчі дільниці відкрилися для виборців о 08:00. Процес голосування проходить в спокійній і доступній для всіх обстановці", - сказала вона.

Як відомо, у виборах в Грузії бере участь заснована главою одеської ОДА, екс-президентом Грузії Михаїлом Саакашвілі партія "Єдиний національний рух".

Сам Саакашвілі заявив, що має намір повернутися до Грузії.