Єльченко: Новий генсек ООН надаватиме Україні більшу підтримку

Антоніо Гутьєрреш, який, найімовірніше, стане новим генсеком ООН, надаватиме більш активну підтримку Україні, ніж діючий генсек Пан Гі Мун.

Таку думку висловив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко в ефірі "Голосу Америки".

За його словами, саме Гутьєрреш зможе "повернути керівнику ООН лідерські якості, яких не вистачало (Україні) в останні роки", зокрема у питаннях, що стосуються конфлікту на сході України та щодо анексованого Криму.

"Яким би не був тиск у різних питаннях на генсека, Гутьєрреш зможе бути вищим цього тиску", - висловив упевненість Єльченко.

Як відомо, на голосуванні за кандидатів на виборах генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Гутьєрреш отримав 13 голосів "за" і жодного проти, тож має усі шанси очолити організацію.

Гутьєрреш був прем'єр-міністром Португалії з 1995 по 2002 рік та обіймав посаду глави Управління ООН у справах біженців в період з червня 2005 року по грудень 2015 року.