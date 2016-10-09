В лікарні в Дніпрі помер важкопоранений боєць ЗСУ

В лікарні ім. Мечникова в Дніпрі 8 жовтня від отриманих поранень помер солдат 128-ї бригади Давид Гамсахурдія.

Про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа в facebook.

"Сьогодні з лікарні Мєчнікова , на 26- му році життя, пішов на небо Гамсахурдія Давід Михайлович , солдат 128 - ї бригади. 16 вересня Давід отримав важкі осколкові пораненя під час обстрілу шахти Бутовка", - написала Губа.

"Висловлюю співчуття мамі Давіда Тетяні Михайлівні, всім близьким і побратимам", - додала вона.