Черновецький не пройшов у другий тур на окрузі в Грузії

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Неділя, 9 жовтня 2016, 11:54

Екс-мер Києва Леонід Черновецький не вийшов у другий тур на парламентських виборах у Грузії.

Про це повідомив народний депутат від БПП, екс-голова Комітету виборців України Олександр Черненко на своїй сторінці в Facebook.

"Для тих, кого цікавить грузинська доля Леоніда Черновецького. Він набрав на окрузі 11% і не виходить в другий тур. Перше місце зайняв кандидат від "Грузинської мрії" - 40%, від "Національного руху" - 24%", - написав він.

Черненко є спостерігачем на виборах в Грузії у складі української парламентської делегації в міжнародній місії ГУАМ.

Черновецький балотувався в парламент Грузії в якості кандидата в мажоритарні депутати від Кобулетського району Аджарії, де він постійно проживає протягом останніх п'яти років.

Українська правда

Теми: Черновецький Грузія
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Коментарі — 1
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IP: 94.244.50.---CreativeLady09.10.2016 12:12
Воно і там роздавало гречку?
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