Черновецькому повідомили про підозру через заклики "визнати" ОРДЛО

Колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому повідомили про підозру через заклики на своїй сторінці у Facebook визнати межі окупованих районів Луганської та Донецької областей.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Колишньому міському голові Києва повідомлено про підозру за фактом публічних закликів та розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України (ч.1 ст.110 ККУ)".

Деталі: Повідомляється, що на наступний день після початку військової агресії РФ проти України ст Черновецький у "Facebook" розмістив публікацію про "необхідність" визнання кордонів терористичних організацій – незаконних утворень "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка".

Судова лінгвістична експертиза вирішила, що ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та держкордону України.

Передісторія:

Черновецький був мером Києва з 2006-го до 2012 року. Зараз живе за кордоном.

14 липня 2017 року колишньому столичному міському голові Черновецькому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Правоохоронці здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві.