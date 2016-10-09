На Львівщині сотня людей перекрила трасу Київ-Чоп через маршрутки

00
0
Неділя, 9 жовтня 2016, 17:09

Близько 100 осіб з 15:30 перекрили трасу Київ-Чоп в селі Солонка (Пустомитівський район, Львівська область).

Як передає кореспондент Українських Новин, вони переходять дорогу на пішохідному переході.

Протестуючі вимагають відновити рух приміських автобусів до центру Львова.

З 1 жовтня Львівська міська рада заборонила в'їзд приміських маршруток у центр, обмеживши їх кінцеві автобусною станцією N3 на вул. Петлюри.

В результаті люди, які ними користуються, змушені витрачати більше грошей на проїзд. Також стали виникати пробки в районі автостанції.

Теми: Львівщина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Луценко і Аваков розповіли деталі замаху на львівського бізнесмена 28 вересня 2016, 16:45
На Львівщині затримали організатора "тихої федералізації" 27 вересня 2016, 18:19
У ДТП на Львівщині загинули двоє військових 24 вересня 2016, 11:46
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Рівному затримали шпигуна з ГРУ Генштабу РФ
Україна здобула "золото" і "срібло" на етапі Кубка світу з плавання
Українців попередили про можливі відключення електрики взимку
До парламенту Грузії проходять три партії – ЦВК
Усі новини
Музика

Гід фестивалем All Music is Jazz

Двигуни культури

Як влаштований робочий процес "Dakh Daughters" і як уживаються учасниці колективу