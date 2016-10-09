У Рівному затримали шпигуна з ГРУ Генштабу РФ

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Неділя, 9 жовтня 2016, 17:25

У Рівному затримано агента головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації.  

Про це 9 жовтня повідомили у Службі безпеки України. 

"Шпигун – громадянин України, який постійно проживає в Росії - мав завербувати одного із старших офіцерів штабу Сухопутних військ ЗСУ. За передачу документів з грифом "таємно" та "цілком таємно", що стосуються бойової підготовки, озброєння, мобілізаційного розгортання та військового співробітництва ЗСУ з іноземними партнерами, агент ГРУ мав запропонувати українському офіцеру та його родині російське громадянство, а також гроші", - повідомили у Службі безпеки.

За даними СБУ, сума залежала від актуальності та важливості військових секретів.

 

"Український військовослужбовець, отримавши пропозицію про співпрацю з російськими спецслужбами, звернувся до СБУ.  7 жовтня російський шпигун в’їхав в Україну для отримання таємних документів, над якими вже "попрацювали" оперативники української спецслужби. Наступного дня він був затриманий співробітниками СБУ "на гарячому" під час одержання "флешки" з дезінформацією, яку вважав таємними документами військового характеру", - йдеться у повідомленні. 

Також встановлено, що куратором шпигуна був співробітник ФСБ РФ Олександр Ілюхін.

 

Українська правда 

Теми: Росія розвідка СБУ
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