В Ужгороді відкрили перший на Закарпатті пам’ятник жертвам Голокосту

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Неділя, 9 жовтня 2016, 18:17

В Ужгороді відкрили перший на Закарпатті пам’ятник жертвам Голокосту.

Як повідомляє Закарпаття.net, пам’ятник відкрили за сприяння уряду Угорщини та генконсульства Угорщини в Ужгороді.

У центрі зірки Давида розміщено стовп, що зроблений із менших таких зірок, як символа тих, хто постраждав внаслідок трагедії.

Завершилось відкриття пам’ятника молитвою на мові їдиш та символічним запаленням свічок і покладанням камінців до пам’ятника.

 
 
 
Теми: Закарпаття
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