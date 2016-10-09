Росія укріпила свій флот у анексованому Криму винищувачем

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Неділя, 9 жовтня 2016, 20:12

До анексованого Криму на озброєння окремого морського штурмового авіаційного полку Чорноморського флоту РФ надійшов ще один - дев'ятий -багатофункціональний винищувач Су-30СМ.

Про це повідомляє місцеве видання Новости Крыма з посиланням на прес-службу Південного військового округу (ЮВО).

Екіпаж винищувача пройшов навчання у Ейськом навчальному центрі та приступив до виконання завдань бойової підготовки.

"До кінця року авіаполк поповниться ще кількома Су-30СМ", - заявили у відомстві.

За даними військових, експлуатація Су-30СМ з аеродрому в Криму розпочалася у січні 2015 року. Планується, що надзвукові багатофункціональні винищувачі замінять фронтові бомбардувальники Су-24, які складали основу авіапарку морської авіації ЧФ.

Теми: Крим анексія Росія армія
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