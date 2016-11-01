Звільнений під заставу антимайдановець намагався утекти в РФ

Звільненого нещодавно під заставу учасника заворушень під Харківською ОДА в 2014 році затримали на кордоні з РФ при спробі незаконно потрапити в Росію.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Прикордонний наряд Харківського загону помітив чоловіка, який рухався у бік кордону, у понеділок ввечері близько 21-ї години. Його зупинили за кілька десятків метрів від держкордону на напрямку російського населеного пункту Журавлівка.

Виявилося, що затриманий упродовж більше 2 років він відбував покарання в установах Державної кримінально-виконавчої служби за організацію масових заворушень, звідки "лише вчора був звільнений по ухвалі Київського районного суду м. Харкова". При цьому звільнили його при сплаті застави у розмірі понад 200 тисяч гривень.

Після звільнення колишній антимайданівець вирішив тікати до Росії.

По даному факту повідомлено співробітників Нацполіції та інших правоохоронних органів. Після проведення процесуальних заходів затриманого буде передано до Дергачівського райсуду Харківської області.

Як повідомлялося 13 жовтня підозрюваний в організації та активній участі в масових заворушеннях під час захоплення Харківської ОДА в квітні 2014 року Спартак Головачов вийшов з СІЗО після сплати застави у розмірі 206 тис. 700 грн.

Українська правда