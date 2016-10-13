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Підозрюваний в організації захоплення Харківської ОДА вийшов під заставу

Четвер, 13 жовтня 2016, 21:55

Підозрюваний в організації та активній участі в масових заворушеннях під час захоплення Харківської ОДА в квітні 2014 року Спартак Головачов вийшов з СІЗО після сплати застави.

Про це повідомив його адвокат Дмитро Тихоненков.

"Вчора (у середу) застава була оплачена, сьогодні я документи всі подав, і хлопці Спартака вже забрали, він вже вдома", - сказав Тихоненков.

Він пояснив, що в справі Головачова змінився суддя (колишній - Сергій Діденко - пішов у відставку, справа була передана Світлані Шмадченко), і справа повинна слухатися від самого початку.

У середу, 12 жовтня, на підготовчому засіданні захист заявив клопотання про пом'якшення запобіжного заходу. Суддя визначила запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 206 тис. 700 грн.

Тихоненков відмовився сказати, хто заплатив ці гроші, пославшись на те, що його підзахисний не уповноважив його оприлюднювати цю інформацію.

Він також зазначив, що під час попереднього слухання справи суд двічі виходив на суперечки, під час яких держобвинувач вимагав призначити Головачову покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

"Навіть якби його призначили, він би 30 числа все одно повинен був вийти (за так званим законом Савченко)", - зауважив Тихоненков.

Як відомо, увечері 6 квітня 2014 року проросійськи налаштовані активісти захопили будівлю Харківської ОДА.

В результаті антитерористичної операції 8 квітня вранці були затримані 65 осіб.

Всім їм оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України.

32-м з них обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави, 19 помістили під домашній арешт, ще 13 внесли заставу. Пізніше під заставу були випущені ще 10 осіб, а потім - троє.

Представник Українського східного блоку Єгор Логвинов і проросійський активіст-стриммер Сергій Юдаєв заарештовані без можливості внесення застави.

Аналогічний запобіжний захід було обрано щодо затриманого пізніше ще одного активіста Спартака Головачова.

На початку червня 2014 року справу було передано в Київський райсуд Харкова.

Інтерфакс-Україна

Теми: Харківсуд
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