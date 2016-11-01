Парубій: Припиніть 5-хвилинки ненависті, нам ще 3 роки працювати

Голова Верховної Ради Парубій закликає народних депутатів до конструктивної поведінки й роботи.

Про це він заявив під час засідання перед голосуванням за проект постанови про порядок денний 5-ї сесії Верховної Ради 8-го скликання та після докорів парламентарів колегам щодо декларацій, статків та підвищення зарплат депутатам.

"Ми повинні припинити ці 5-хвилинки ненависті, які відбуваються в нас, припинити самодискредитацію українського парламенту", – заявив Парубій.

Він наголосив, що парламент ухвалив усі антикорупційні закони, створив Антикорупційну прокуратуру і Антикорупційне бюро, запровадив електронні декларації – і до цього причетні всі політсили.

"Ми випередили на кілька порядків попередню систему. Чи може хтось собі уявити в російській Думі подібний закон і подібний процес, коли подавали б електронні декларації? Чи хтось може собі уявити таке в попередній нашій системі влади? Ніхто не може уявити", – заявив спікер.

"Ми пішли на дуже великий крок самоочищення. Але в тому має бути наша моральна сила, а не підстави для самоприниження тут у залі. І це повинні ми збагнути всі гуртом", – додав він.

"Нам, колеги, вибачте, ще 3 роки працювати тут, у цьому залі. Нам нема інакших. На нас велика відповідальність – на парламенті воюючої країни. На кожному", – переконаний Парубій.

Він закликав: "Давайте припинимо самознищення України, бо в усі часи Верховна Рада була тим майданчиком, який давав тяглість української державності – і в 1991 році, коли була проголошена Українська держава, і в 2004 році, після Помаранчевої революції, і в 2014-му – після Революції гідності".

"Давайте припинимо популізм, давайте станемо плече до плеча, давайте спільно змінювати країну – і спільно перемагати ворога. Він у нас один – він у Кремлі", – наголосив він.

Олена Рощенко, УП