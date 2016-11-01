Парасюк вибачився за Святого Миколая

Позафракційний нардеп Володимир Парасюк вибачився, що пожартував в електронній декларації і вписав годинник, який приніс Святий Миколай.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

"Хочу вибачитись перед українцями за свій жарт в декларації. Годинник я справді отримав в подарунок від сестри на свято Миколая. Однак, не слід було писати про це в декларації в такій формі", - написав він.

"Вважав, що таким чином покажу, що з легкістю і без будь-яких побоювань відношусь до подання е-декларації, адже не маю що приховувати. Все, що маю я чи моя родина, зароблено чесно", - додав Парасюк.

Як відомо, Згідно з декларацією, 19 грудня 2015 року він отримав у подарунок годинник Samsung Gear s2, вартість якого складала 7999 гривень.

В графі "опис майна" зазначено: "Годинник. Подарунок. P.s. Приніс Святий Миколай. Але точно сказати не можу, бо я спав".

Українська правда