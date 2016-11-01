Одому з керівників ЛМР оголосили про підозру у справі про сміттєзвалище

8 переглядів
1
Вівторок, 1 листопада 2016, 23:14

Прокуратура Львівської області оголосила про підозру начальнику управління житлового господарства Львівської міськради Юрію Гольцю.

Про це повідомила прес-служба Львівської міськради.

Згідно з інформацією, підозрюваному мають обрати запобіжний захід.

"Звинувачення стосуються питання діяльності департаменту житлового господарства та інфраструктури в частині контролю дій ЛКП "Збиранка" щодо складування сміття та обвалу на полігоні в Грибовичах", - сказано у повідомленні.

Як відомо, завал на Грибовицькому сміттєзвалищі cтався 30 травня, після того, як там виникла пожежа.

Рятувальники знайшли під завалами тіла трьох своїх колег.

Про долю четвертого зниклого досі не повідомлялося.

Слідчі заявляють, що посадовці львівського комунального підприємства "Збиранка" використовували Львівське сміттєзвалище без спеціального проекту, а також не подбали про заходи, які могли б запобігти обвалу.

Детальніше про ситуацію зі сміттям у Львові читайте у матеріалі УП "Завал Садового. Чому Львів потрапив у сміттєвий колапс" та інтерв'ю Садового на УП.

Українська правда

Теми: Львів
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Слідство з'ясувало причини обвалу на Львівському полігоні 31 жовтня 2016, 18:21
Між Києвом і Львовом курсуватиме додатковий "Інтерсіті+" 28 жовтня 2016, 17:38
Львівська облрада виселила Російський культурний центр 25 жовтня 2016, 19:47
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 162.252.126.---Willam Shkavolyak02.11.2016 00:28
Its very bad manager-Mer Sadovyi. Ze poganyi maneger , Mer Mr. Sadovyi. Code 2039
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Нардепу БПП заборонили виїжджати з України за те, що не платить кредити
Сущенка російським силовикам здав "друг сім'ї" - Фейгін
Екс-голова "Київпастрансу" задекларував мільйон доларів готівкою
Рада дозволила штрафувати канали і радіо за сепаратизм
Усі новини
Селфіщастя

Про зв'язок фото в соцмережах та нашого самовідчуття

БЖ.Їжа

Чим заїдати осінню нудьгу