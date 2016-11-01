Одому з керівників ЛМР оголосили про підозру у справі про сміттєзвалище

Прокуратура Львівської області оголосила про підозру начальнику управління житлового господарства Львівської міськради Юрію Гольцю.

Про це повідомила прес-служба Львівської міськради.

Згідно з інформацією, підозрюваному мають обрати запобіжний захід.

"Звинувачення стосуються питання діяльності департаменту житлового господарства та інфраструктури в частині контролю дій ЛКП "Збиранка" щодо складування сміття та обвалу на полігоні в Грибовичах", - сказано у повідомленні.

Як відомо, завал на Грибовицькому сміттєзвалищі cтався 30 травня, після того, як там виникла пожежа.

Рятувальники знайшли під завалами тіла трьох своїх колег.

Про долю четвертого зниклого досі не повідомлялося.

Слідчі заявляють, що посадовці львівського комунального підприємства "Збиранка" використовували Львівське сміттєзвалище без спеціального проекту, а також не подбали про заходи, які могли б запобігти обвалу.

Детальніше про ситуацію зі сміттям у Львові читайте у матеріалі УП "Завал Садового. Чому Львів потрапив у сміттєвий колапс" та інтерв'ю Садового на УП.

Українська правда