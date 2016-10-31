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Слідство з'ясувало причини обвалу на Львівському полігоні

Понеділок, 31 жовтня 2016, 17:21

Слідчі заявляють, що посадовці львівського комунального підприємства "Збиранка" використовували Львівське сміттєзвалище без спеціального проекту, а також не подбали про заходи, які могли б запобігти обвалу.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

У відомстві нагадали, що у цьому провадженні трьом керівникам "Збиранки" повідомили про підозру у порушенні правил екологічної безпеки під час експлуатації споруд, яке призвело до загибелі людей, та у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

"Доведено, що складування відходів на вказаному сміттєзвалищі проводилось без затвердженого проекту, а посадові особи комунального підприємства не вживали відповідних інженерних заходів для забезпечення стійкості полігону як споруди, належного ущільнення та перешарування ізолювальним матеріалом складених відходів", - сказано у заяві.

"Вищевказані факти (порушення) підтверджено висновками проведеної комплексної судової інженерно-еколого-геодезичної експертизи. Більше того, експерт підтвердив, що порушення у роботі підозрюваних посадових осіб мають причинний зв’язок із зсувом відходів на полігоні", - повідомили у прокуратурі.

Наразі досудове розслідування у справі вже завершили, підозрюваним надали доступ до матеріалів кримінального провадження, а це загалом 200 томів. Після того, як вони ознайомляться з документами, обвинувальний акт скерують до суду.

Згідно з чинним законодавством, підозрюваним загрожує ув'язнення на термін до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років.

Крім того, досі триває досудове розслідування в частині правомірності дій посадових осіб відповідного департаменту Львівської міської ради, на яких покладались обов’язки щодо здійснення контролю за роботою ЛКП "Збиранка", а також посадових осіб органів Державної служби з надзвичайних ситуацій при гасінні пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі в травні поточного року.

Як відомо, завал на Грибовицькому сміттєзвалищі cтався 30 травня, після того, як там виникла пожежа.

Рятувальники знайшли під завалами тіла трьох своїх колег.

Про долю четвертого зниклого досі не повідомлялося.

Детальніше про ситуацію зі сміттям у Львові читайте у матеріалі УП "Завал Садового. Чому Львів потрапив у сміттєвий колапс" та інтерв'ю Садового на УП.

Українська правда

Теми: Львівпрокуратура
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