Савченко звернулася до Трампа з проханням посилити санкції проти РФ

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Четвер, 10 листопада 2016, 04:55

Народний депутат Надія Савченко написала відкритого листа новообраному президенту США – республіканцю Дональду Трампу з проханням не знімати і навіть посилити санкції проти Росії.

Відповідний лист Савченко опублікувала на своїй сторінці у facebook.

"Звертаюсь до Вас з проханням щодо збереження та, навіть, посилення санкцій проти країни-агресора - Російської Федерації, тому що ця країна розуміє лише силу та рішучість, якими Ви особисто і Ваша країна володієте. Також прошу про міжнародну, технічну та військову підтримку України. Також прошу більш рішучих дій американських політиків стосовно звільнення українських заручників з російських тюрем", – написала вона.

Як повідомлялося, у Державному департаменті США повідомили, що санкції, накладені на Росію за порушення нею суверенітету України, залишатимуться в дії до повернення Криму.

Теми: Савченко Трамп санкції Росія
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