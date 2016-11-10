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Політика санкцій щодо Росії залишиться незмінною – Держдеп

Четвер, 10 листопада 2016, 00:13

Санкції, накладені Штатами на Росію за порушення нею суверенітету України, залишатимуться в дії до повернення Криму.

Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Марк Тонер, передає Укрінформ.

"Наша позиція була і залишатиметься - впродовж цієї адміністрації - незмінною. Стосовно санкцій по Криму - вони залишатимуться в дії, поки Росія не забере свої сили з Криму та не поверне півострів Україні", - сказав Тонер.

За його словами, Держдеп не змінив і свого ставлення до дій Російської Федерації на сході України.

"Стосовно інших санкцій проти Росії, пов’язаних із її діями на сході України, то вони діятимуть до повного втілення мінських угод", - наголосив він.

Він додав, що у реалізації мінського процесу в Україні спостерігається прогрес.

"Ми продовжуємо працювати та прогресувати у цьому напрямку, але це - найчіткіший шлях для зняття санкцій з Росії", - наголосив представник Держдепу.

Теми: СШАРосіясанкціїКримДонбас
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