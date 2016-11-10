У БПП хочуть, щоб новий одеський губернатор не був місцевим

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Четвер, 10 листопада 2016, 11:00

У БПП вважають, що новий голова Одеської облдержадміністрації може бути обраний за конкурсом або переведений з іншої області, але ним має стати не виходець із регіону.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" заявив заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Березенко.

"Я вважаю, що очолити обладміністрацію в Одесі має не місцевий. Мені хтось сказав, що в момент призначення губернатором області потрібно знати, що вже загорівся гніт – все залежить від тебе, який він завдовжки – будеш ти (на посаді – ред.) рік-два або три місяці", – сказав він.

Березенко вважає, що новий голова обладміністрації не повинен бути ні противником, ні прихильником мера.

"Треба шукати людину самодостатню, яка приїхала би і розуміла, навіщо це робить... амбіційну, можливо, когось нового, але незалежну людину, фінансово зокрема. Тому що спокусу Одесою, думаю, дуже складно подолати", – сказав він.

За словами Березенка, в разі проведення конкурсу, який може тривати два-три місяці, Одеська область залишиться без голови обладміністрації на тривалий час, і це стане серйозним ударом по системі влади в Україні.

Він додав, що в Адміністрації президента усвідомлювали, що голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі прийме рішення піти у відставку, але не було розуміння, коли це станеться.

Як відомо, 7 листопада Саакашвілі заявив про те, що залишає посаду голови Одеської ОДА через те, що втомився від постійного обману і корупції, зокрема з боку влади в Києві.

9 листопада Кабінет міністрів погодив це звільнення, а президент Петро Порошенко підписав відповідний указ. Також він звільнив Саакашвілі з посади свого позаштатного радника.

Теми: Саакашвілі Одеська область БПП
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